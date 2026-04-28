Chavismo revela que 26 años de catástrofe económica eran para mostrarle al pueblo lo que no se debe hacer

El gobierno chavista a cargo de Delcy Rodríguez confirmó esta semana que los últimos 26 años de catástrofe económica, terrorismo fiscal y crisis humanitaria, fueron tan sólo un experimento social para demostrarle al pueblo bolivariano todas las cosas que nunca, jamás, nadie debería hacer si quiere lograr un país prospero.

La revelación fue compartida por la misma Delcy en el nuevo canal del estado, Fox News, donde explicó: “La verdad es que Chávez fue un invento, una alucinación colectiva, él no existió de verdad, ¿cómo se les ocurre que alguien tan imbécil podría ser una persona real? Estos últimos 26 años fueron un gigantesco experimento social en colaboración con Mr. Beast y Loco Video Loco para mostrarle al pueblo venezolano que el socialismo, las expropiaciones e imprimir billetes a diestra y siniestra para aumentar el sueldo son ideas de gente con problemas mentales. El único sistema económico viable es el capitalismo extremo de nuestro comandante en jefe Donald J. Trump, privatizar todas las empresas estatales y dejar de mantener a todos esos vividores como Mario Silva, que son los únicos que todavía piensan que el socialismo funciona porque las neuronas se les cayeron junto al pelo”, concluyó Delcy, mientras anunciaba la fundación del Partido Neoliberal de Libre Comercio Unido de Venezuela.