Delcy anuncia que el Clap ahora avendrá con comida

Se prendió el merequetengue en los consejos comunales a lo largo y ancho del país porque las largas y anchas jefas del CLAP acaban de informar que, por orden de Delcy Rodríguez, ahora las bolsas de productos para el control social vendrán con comida y no solo con desperdicios de laboratorio como de costumbre.

Yajaira Patiño, secretaria de calle, sapa profesional de Whatsapp y administradora tenaz del CLAP, se montó en un banquito frente a su casa en el 23 de enero a dar la noticia a sus vecinos: “Por orden de Maduro que le dijo a Delcy antes de que lo secuestraran ahora el CLAP tendrá comida. Lo de antes era una joda a ver quien se quejaba para lincharlo por opositor imperialista anticaprilista, pero ya pasaron la prueba y ahora le vamos a meter una aceituna de regalo a cada borsa (sic). Pendiente perro caliente que últimamente, y seguro por culpa de la Sayona y no de nosotros, algunas borsas no traen la aceituna sino un rabipelao muerto, lo tienen que afeitar bien y remojarlo en vinagre antes de cocinarlo porque sino les da diarrea”, concluyó la jefa de calle antes de agarrarse por los pelos con otra jefa del CLAP que se besó con su marido policía.