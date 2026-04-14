Padrino López vuelve de su retiro tras ver lo que cobra un pensionado

El exministro de defensa de otros ministros, Vladimir Padrino López, volvió de su corto retiro para ser el nuevo ministro de agricultura porque vió lo que cobra un pensionado y sabe que con eso no podía costear sus mansiones, camionetas y cuadros de Nicolás Maduro en esas mansiones.

Tras pasar el tutorial de FarmVille 3, Padrino se sintió preparado para asumir la gerencia agrícola de todo un país y así lo dió a entender en su discurso de aceptación rodeado de muchos diputados, militares y ningún agricultor: “Yo sé que algunos andan escépticos porque creen que no sé del campo, pero yo nací en Caracas y de pequeño tenía unos germinadores de caraotas en el balcón del apartamento. Además, tengo varias propuestas para el país como la Gran Misión enterrando yuca, el plan de desarrollo bolivariano para sacar las caraotas y también tengo años de experiencia en siembra. Básicamente cumplí mi sueño, y quiero ser el primer ministro de agricultura que no sabe abrir un falso de alambre” concluyó el ministro antes de pedir por Amazon 10 kilos de filetes tomahawk porque le da asco la carne de producción nacional.