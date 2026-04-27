La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, autorizó al gobierno de Delcy Rodríguez financiar el pago de los abogados de Nicolás Maduro utilizando los recursos destinados a pagar el sueldo de los maestros en Venezuela, las pensiones de la tercera edad y los insumos de los hospitales.

La presidente encargada para siempre, Delcy Rodríguez, agradeció el alivio de las sanciones con un conmovedor mensaje: “El dinero del petróleo venezolano nunca había tenido un uso tan noble y bondadoso como llenarle los bolsillos a los pobres abogados de Nueva York, que salen todos los días a trabajar para asegurarse que nuestro presidente obrero quede totalmente libre dentro de unos 50 o 500 años”.

Por su parte, Scott Bessent, secretario del tesoro, defendió su decisión: “Podríamos haber obligado a Maduro a tener una defensa pública, pero la verdad es que el juicio habría terminado en dos días y ¿qué tiene eso de divertido? Queremos emoción, intriga, así podemos vender el guión para una nueva temporada de American Crime Story. Además, de esta manera el dinero del petróleo venezolano que nosotros pagamos termina nuevamente dentro de Estados Unidos, que es lo que importa. Los maestros y pensionados pueden seguir comiendo arepa con arroz mientras tanto”, concluyó Bessent, mientras autorizaba liquidar la colección de vinilos de Backyardigans de Maduro para construir una estatua de Trump en Guanare.