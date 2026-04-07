Trump desiste de la idea de ser presidente de Venezuela al descubrir que hay que ir a Venezuela

El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, recientemente reveló su interés por gobernar Venezuela e inmediatamente desistió tras descubrir que los presidentes de los países tienen que ir a esos países, y él no está dispuesto a pisar Maracay.

Luego de tuitear los códigos de los misiles nucleares, Trump le dijo a la prensa: “Ya no quiero ser presidente de Venezuela, antes quería pero ya no tengo ningún interés. Después de buscar Venezuela en internet me dí cuenta de que tienen una cosa llamada Maracay que es demasiado deprimente, la más deprimente de todas las cosas. Y además, tienen Caracas, una ciudad llena de criminales venezolanos del Tren de Aragua que no sabría a donde deportar y ya al CECOT no le caben más personas, ni una sola. En una reunión con Marco Rubio, María Corina, Anuel AA y Nicky Minaj también me comunicaron que en una campaña electoral es indispensable ir a Venezuela a cargar enanos y regalar bolsas de comida, y yo no estoy pa’ esos trotes”, concluyó Trump antes de bombardear Irak en lugar de Irán porque según él “todo eso es la misma vaina”.