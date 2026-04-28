Lesbiana le compra póliza de seguro a chama que acaba de conocer

Un hermoso acto de responsabilidad emocional, afectiva y asegurativa ocurrió esta mañana cuando la Sabrina Colmenares, una joven lesbiana caraqueña, puso su firma en la póliza de seguros que le compró a la mujer de sus sueños y amor de su vida, Adriana Lara, a quien conoció hace apenas 45 minutos.

Enviamos a nuestro pasante subpagado al hogar de esta hermosa familia sáfica, un apartamento ubicado en Los Palos Grandes donde se mudaron juntas hace 39 minutos, para tomar las declaraciones de Sabrina: “Estoy demasiado feliz y contenta, ahora cualquier cosa que le pase a mi cuchurrumí está protegida. Se lo compré por nuestra casi hora aniversario. Este es un paso importante en nuestra relación que me emociona mucho porque desde el principio decidimos llevar las cosas con calma, lento, sin dar brincos al vacío. Me siento casi tan emocionada como cuando adoptamos a nuestro primer gato juntas hace 27 minutos, que también fue una decisión bien importante para la que decidimos esperar al menos 10 minutos después de vivir juntas”, explicó Colmenares, quien mientras organizaba unas vacaciones con ambas familias este fin de semana para pedirle matrimonio.