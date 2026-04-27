Por orden de Delcy Rodríguez el Instituto Nacional de Aire, Mar, Eclipses y Hielo, INAMEH, advirtió a la población sobre las fuertes precipitaciones, y prohibió hacer la danza de la lluvia sin autorización previa de la policía, la presidencia, la GNB, los BTS, un chamán y Miguel Cabrera.

La presidente de la institución, Elsa de Arendelle, anunció mediante la red oficial @INAMEH_Ve en Grindr: “A partir de este momento queda prohibido para todos los habitantes de Venezuela hacer la danza de la lluvia, ya que nos descontrolan el cronograma que ya habíamos pautado gracias a nuestra presidente albañil Delcy Rodríguez y su compadre Donald Trump. En caso de necesitar pos situaciones excepcionales un poco de lluvia tendrán que sacar un permiso debidamente legalizado, apostillado y bautizado por las autoridades correspondientes, no sin antes pagar la tasa de 4000 petros en dólares a tasa euro. Al que agarres haciendo la danza de la lluvia, la de los terremotos o el pasito de Anitta irá detenido y sexualmente vulnerado según el procedimiento oficial del sistema de justicia que nos dejó nuestro sargento eterno Nicolás Maduro” concluía el comunicado al que los demás usuarios de Grinde respondieron con fotos de sus penes.