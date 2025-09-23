Abuelo intenta comprar dólares por Binance y termina viendo mujeres desnudas otra vez

Al igual que la próstata del abuelo, la brecha cambiaria entre el dólar BCV y el USDT no para de crecer, alcanzando una diferencia de más del 60%. Esta situación obligó al señor Oswaldo Angulo (68) a intentar comprar dólares a través de la plataforma Binance, pero lamentablemente terminó viendo mujeres desnudas en su teléfono otra vez.

Tomamos las declaraciones del señor Angulo directamente desde su apartamento en la residencia Guacamayas del Este del Araguaney, por el cual sus 8 hijos se pelearán cuando pase a mejor vida en unos años: “El hijo mío me dijo que tenía que cambiar los bolívares a URSS usando la aplicación esta, ¿cómo es que se llama? Bisexual… La verdad no le entendí muy bien, pero la cuestión es que me empezaron a salir unas mujeres desnudas que, de verdad, yo no sé ni cómo carrizo llegaron ahí. Le voy a decir una cosa, esos teléfonos de ahora son pura cochinada. Me meto en las redes sociales y me salen puras mujeres desnudas, me intento meter en la aplicación del banco y me salen mujeres desnudas. El otro día lo único que hice fue intentar leer las noticias en la noche y terminé viendo mujeres desnudas”, afirmó Ángulo, tras intentar realizar una transferencia, donde también le salieron mujeres desnudas “por accidente”.