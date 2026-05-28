Opositores inician campañas electorales de elecciones que todavía no existen
En un acto de fe, oportunismo y muchísima confianza en sí mismos, una pequeña facción de la dirigencia de la ¿oposición? venezolana anunció este jueves, una intención de candidatura a unas elecciones que no tienen fecha, que tampoco han sido anunciadas y que, según el chavismo, ya tienen al mismo ganador de los últimos 20 años.
El anuncio se dio a conocer en una rueda de prensa donde asistieron sexagenarios, militantes del partido y sexagenarios militantes del partido, donde el ahora “candidato” y antiguo lo que sea que él fue en Voluntad Popular, Lester Toledo, declaró ante los medios: “¡Venezuela está cambiando y necesita un candidato diferente! No podemos esperar a que un organismo tan corrupto como el CNE nos dé una fecha para empezar a trabajar en unas elecciones que yo creo que serán limpias, o puede que no, según varios panas que yo tengo ahí. Entonces desde ya tenemos que ir barrio por barrio, casa por casa, anexo por anexo, burdel por burdel, para llevar el ansiado cambio a los venezolanos. No importa que no sepamos cuándo serán las elecciones, solo le exigimos al Gobierno que juegue limpio y que nos den un estimado de cuándo pueden ser los comicios para saber cuántos dólares vamos a ganar porque hay que hacer campaña, cambiar esos dólares y la vaina ta jodía”, concluyó Toledo en un evento donde algunos de los presentes murmuraban “¿y este quién se supone que es?”