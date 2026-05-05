Precio de las barajitas del Mundial obliga a joven a pegar las repetidas del 2010

Al igual que un trámite del SAIME, el álbum del Mundial 2026 llegó tras esperar unos largos cuatro años, y en vista de que la caja de sobres de este año cuesta lo mismo que una consulta médica, Simón Vázquez, un joven de 38 años, se vio obligado a completarlo con barajitas de Sudáfrica 2010, Alemania 2006 y calcomanías de “Amor Es…”.

Aprovechamos que nuestro pasante subpagado se rebusca vendiendo cigarros detallados a las afueras de un kiosco, para tomar las declaraciones de Vázquez, quién se encontraba intentando intercambiar una calcomanía de Raphinha por una de Liberen a Leopoldo: “Si te pones a ver, muchos de los equipos repiten jugadores cada Mundial. Cristiano y Messi están desde el 2006, y en verdad ¿tú crees que alguien se va a dar cuenta que puse a un camerunés en la selección de Curazao? Además, si usas barajitas de otros álbumes puedes armar tus propios equipos fantasy. Dime tú, ¿cuándo te imaginabas ver a Pikachú porteando para Japón? Sólo en mi álbum”, concluyó Vázquez al momento que le prestaba su celular al pasante subpagado para recargarse saldo.