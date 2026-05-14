Abuelo cuenta romántica historia de como compró a la abuela cuando tenía 11 años

Entre risas, nostalgia y un par de comentarios racistas, Gregorio García (91) recordó el momento más romántico de su vida, el día que negoció a su actual esposa a cambio de “dos cabezas de ganado y medio quintal de caraotas negras”.

Nuestro pasante subpagado —quien fue enviado a una reunión de la familia García con la promesa de que allá le darían almuerzo— conversó con don Gregorio sobre su vida amorosa. “Antes sí resolvíamos las cosas como hombres. Ustedes con esa cosa del Blackberry ya no saben cómo cortejar a una mujer. Yo llegué al hato de su papá y le dije: ‘Don Hilario, esa muchachita sabe pilar maíz como nadie, me la llevo’. Me salió cara porque el viejo se puso difícil y me pidió dos becerros, pero valió la pena. No había cosa que nos hiciera más felices. Bueno, al menos a mí. Ella estaba muy feliz de terminar su sexto grado”, concluyó García mientras nuestro pasante se hacía pasar por su nieto para ver si coronaba una prima.