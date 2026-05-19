Flyer de mierda hecho con IA logra que señor pichirre consiga cero clientes

En una ingeniosa colaboración entre el hombre, la máquina y el mal gusto, el emprendedor Rafael Carreño (45) publicó un flyer generado por inteligencia artificial con el único fin de ahorrarse una plata logrando el hito comercial de conseguir exactamente cero clientes.

Enviamos a nuestro pasante subpagado —quien todavía hace diseños en Paint porque la redacción se niega a pagar la suscripción de Canva— a El Gordo Burger 2002 para conversar con Carreño: “Una carajita me estaba cobrando 25 dólares por hacerme un afiche, ¿tú has visto? Aquí en El Gordo con esos 25 dólares te pides dos ‘Papas perras’ o una ‘Prepago Burger’. Nojoda, agarré a la inteligencia artificial esa, la Génesis [sic], le dije ‘hazme un afiche de una mami comiéndose una hamburguesa’ y me la hizo. Es verdad que tiene siete dedos en una mano, pero las mujeres son complicadas, eso no es nada”, concluyó Carreño en un local tan vacío que hizo sentir en casa a nuestro pasante.