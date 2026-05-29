Delcy le pide a migrantes que se regresen a estar sin luz en Venezuela

La presidenta encargada de cuidarle el coroto a Donald Trump, Delcy Rodríguez, le recordó esta semana a los millones de migrantes venezolanos que “Venezuela los necesita” y les pidió abandonar sus vidas en el exterior y regresar al país para estar sin luz, agua, y peor aún, con disco nuevo de Chyno y Nacho.

Rodríguez ofreció estas impactantes declaraciones de migajismo presidencial durante su viaje al estado Cojedes, donde asistió personalmente a inaugurar una vela que iluminará Tinaquillo: “A todos los migrantes que están por allá en el extranjero pasando roncha teniendo que trabajar para vivir le digo una sóla cosa: regresen. Acá lo van a pasar rico sin electricidad para que se desconecten de toda la locura que se vive afuera en la civilización. Además, ¿quién necesita agua potable cuando tenemos las mejores playas del mundo? Pero más allá de eso, sepa que Venezuela los necesita. ¿A quién van a matraquear los policías? ¿a quién le vamos a cobrar los impuestos? Este país se saca adelante trabajando y les aseguro que oportunidades laborales sobran, pueden trabajar de cajera en un supermercado, de cajera en una farmacia y hasta de esclavo directamente.