Chama tranquila con la idea de abrir la relación porque sabe que su novio es feo
La joven caraqueña Esthefphaniye Cardozo, mejor conocida como “thefphy”, sorprendió a todo su grupo de amigos esta semana al revelar que aceptó la propuesta de su novio de experimentar con una relación abierta, situación que no le genera ningún tipo de miedo ni inseguridad porque sabe perfectamente que su novio es feo y nadie se lo va a querer coger.
“¿Con quién va a experimentar ese hombre? Con los amigos del club de pádel será, porque yo más bien le estoy haciendo un favor”, explicó la joven entre risas. “Pero la verdad él es muy buena gente y el papá tiene plata, entonces como él fue quien llegó con la idea, aprovecho y mato dos pajaros de un sólo tiro: le doy un golpe de humildad y me cojo a su primo. Porque es que los feos son así, uno medio les da una oportunidad y ya se creen que son unos culos… Ay no, que pereza. Pero es mejor que se de cuenta de una vez para que me valore y no ande con ideas locas más adelante”, explicó Cardozo, mientras organizaba para cogerse a su mejor amigo, otro primo y al tío.