Señor pide que vuelva RCTV para terminar de ver Mi Prima Ciela
El año empezó cargado de nostalgia, con usuarios en redes compartiendo fotos de sus antiguos outfits aesthetic, filtros de Snapchat y de las arepas de yuca amarga que comían en 2016. Ese mismo sentimiento invadió a Rolando Cedeño, un hombre de 57 años que pidió el regreso de RCTV para poder terminar de ver Mi Prima Ciela, Por Estas Calles y Trapos Íntimos.
“Bueno, aprovechando que ahorita estamos en el Delcy-MAGAsocialismo yo creo que lo primero que debería hacer esta gente devolver RCTV y desbloquear las páginas de adultos, ¿sí o no?”, aseveró Cedeño, quien sólo veía las novelas para bucearse a las actrices. “Siendo honesto, yo creo que habré visto Mi Gorda Bella unas 10 veces en su momento, pero no recuerdo de qué trata porque ¡conchale! esa Norkys tenía un no sé qué que lo distraía a uno chico, ¿ah? Entonces yo digo, pongan de nuevo el canal y así uno puede terminar de ver su novelita, chico, ¿verdad? Ya después lo pueden cerrar de nuevo, porque honestamente nadie quiere andar viendo Amor a Palos si no van a echar palo, dígalo ahí, ¿verdad?”, explicó Cedeño, mientras veía una recopilación de vídeos de Loco Video Loco para almorzar.