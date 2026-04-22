Reunión que estaba buena se va a la mierda en el instante que sacan juego de mesa

La residencia Mirador de Las Lomas del 23, en Caracas, fue recinto de un catastrófico evento luego de que el victimario, José Peña, invitara amigos a su casa para una reunión que en verdad era una trampa para forzarlos a jugar Monopoly edición Maracaibo.



Todo eran risas, cantidades desmedidas de ron y reggaetón trancado hasta que Peña dió la terrible noticia, la cual tuvieron que aceptar porque de negarse la mejor amiga de José hubiera iniciado un karaoke de High School Musical. Así lo aseguró Sergio Ramírez, superviviente “Si la diarrea fuera una reunión de amigos sería esta, todos nos estábamos activando para salir a rumbear, relajarnos y olvidar los problemas de dinero y salió el cabeza de machete este con un Monopolio edición Maracaibo, claramente es una versión pirata que imprimió él mismo y no nos quiso decir. No tuvimos de otra que jugar, caernos a gritos y usar la casilla más cara, la del Sambil, como excusa para romper la amistad”, concluyó Ramírez antes de arruinar otra reunión con una pea llorona.