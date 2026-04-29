Mario Silva se convierte en opositor tras tener que vivir de la pensión una semana

Mario Silva, propagandista del régimen chavista y estrella de la televisión según su página de Wikipedia que redactó él mismo, anunció a sus 2 seguidores reales y miles de bots en redes que ahora formará parte de la oposición luego de vivir en carne propia con el sueldo de un pensionado del gobierno de Delcy.

Mientras desmenuzaba una concha de plátano con un tenedor para simular carne mechada, Silva comentó: “Camaradas, es inaudito que ahora un pensionado cobre una miseria bajo el gobierno de los Rodríguez, no como estos últimos 25 años que siempre ganaron 30 mil dólares semanales, o al menos yo los ganaba. Así que ahora voy a fundar mi propio partido llamado Chavistas Anti-Chavistas por la paz y la guerra en revolución a favor del enchufe del bueno, porque alguien tiene que hacer críticas al propio proceso socialista y nunca nadie antes lo había hecho” Concluyó Silva antes de ir a jugar dominó con Capriles y Michelo.