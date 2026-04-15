Chamo que lleva 6 meses yendo a leer al parque sigue sin pasar del primer párrafo

Para algunos, la lectura no es más que un simple hobby, pero para Diego Alemán (23) no es más que un estilo de vida, una manera de conectar con su lado más sensible, una forma para entrar en profundidad con la literatura y para estar en paz con su Tarek William interior. Es por esto que a sus 24 años se encuentra batallando con el reto más complicado que le ha tocado atravesar en su trayectoria como chico de las poesías, el de lograr leer en público más de un párrafo seguido sin voltear a ver a una chama o sacar el teléfono para ver frutinovelas en Tiktok.

Enviamos a nuestro pasante subpagado al parque del este para conversar con Diego, quién puso pausa a su disco favorito de Taylor Swift y guardó su libro de Sylvia Plath para explicar su avanzado proceso de lectura: “Cuando eres un chico tan sensible y conectado con tu lado femenino como yo, no es fácil estar concentrado en una sola cosa, cada sílaba que avanzas es abruptamente interrumpida por pensamientos sobre las injusticias que viven nuestras mujeres cada día. En este momento mientras hablo contigo estoy ideando maneras de erradicar los malditos cólicos que tanto hacen sufrir a nuestras princesas cada mes, al mismo tiempo que estoy recitando en mi mente el guión completo de mi película favorita, orgullo y prepucio, o como se llame. Es por esto que se me complica tanto terminar los libros, me gusta analizar milimétricamente cada letra de mis escritoras favoritas, para entenderlas a fondo y explicarle a las mujeres lo que realmente es ser feminista desde mi perspectiva, así como también luchar contra estos demonios patriarcales represores que se vienen dentro de mí”, aseguró el joven mientras fingía que el Té Matcha que se estaba tomando no sabía a monte mezclado con culo.