Joven entra a club swinger pensando que era práctica de bateo

Recibir un una base por bola nunca había sido tan doloroso como la que recibió Ricardo Camacaro, un joven prospecto de 21 años, quien se inscribió en el renombrado Club “Swingers Maracay” pensando que mejoraría su swing, entrenaría con los mejores y firmaría en las mayores, solo para terminar entrando en una habitación donde habrían mas de 20 personas desnudas, mayormente personas del sexo masculino.

Aprovechamos que nuestro pasante subpagado se encontraba matando un tigre como conserje del prestigioso club Swinger para tomar las declaraciones de Camacaro, quien nos confirmó que para bien o para mal, su swing no volverá a ser el mismo: “Cónchale, mano, la verdad a mí sí me pareció raro que tuvieran una práctica de bateo en el Aladdín, pero bueno, pensé que seguro por ahí tenían una jaula para batear. Sin embargo lo que vi era otro tipo de jaula, ¿estás claro? Eso era bola por aquí, bate por allá, triple play a esta, jonrón para el otro. Hasta tenían un abridor designado con su lubricante y choconut a la mano, unos profesionales de verdad. Al final salí con un swing mejor que nunca y ya estamos cuadrando el próximo intensivo”, detalló Camacaro.