Al igual que todas las semanas, un grupo de hackers internacionales logró vulnerar las bases de datos de Movilnet tras acceder a sus servidores ingresando la clave “MaduroSabrosón67”. Esta hazaña les dio acceso a la información bancaria de sus más de 4 clientes a nivel nacional, permitiéndoles escapar con un botín de 5 dólares.

Conversamos con Aureliano Quispe, un peruano de 19 años quien es la mente maestra detrás de este sofisticado ciberataque: “La verdad, mis amigos y yo estábamos bien aburridos así que decidimos aprender a hackear, pero no sabemos nada de programación, ni tenemos computadora, ni piso en la casa. Así que agarramos el teléfono, le preguntamos a ChatGPT cómo unirnos a los de Anonymous y nos dijo que el único requisito era tener una máscara y conservar la virginidad. Después decidimos atacar Movilnet, porque se veía fácil, y tras dos intentos adivinamos la clave de los servidores, y ya, fue bien sencillo. También nos dió un poco de lástima que nada más había $5 acumulados entre todos los usuarios, pero bueno, así es la vida, con eso nos compramos una paloma frita”, detalló Quispe, mientras hackeaba los servidores del Banco de Venezuela tras ingresar “DonaldTrump42069” como clave.