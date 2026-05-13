Joven que nunca ha tenido un país no entiende la gravedad de perder un país

Mientras el país entero debate los pros y los contras de convertir a Venezuela en el estado 51 de Estados Unidos, el joven Reinaldo Vargas se mantiene contrariado. Aunque no le agrada la idea de perder el país, por más que lo analiza, no logra entender la gravedad de perderlo cuando en sus 26 años de vida realmente nunca ha tenido un país.

“Si nos convertimos en el estado 51 perderíamos la soberanía, el petróleo y hasta nuestros derechos como venezolanos, aunque la cosa es que desde que yo estoy vivo nunca he tenido un derecho, capaz un izquierdo, pero derecho, creo que nunca”, detalló el joven Vargas, mientras analizaba la situación viendo las noticias con un ron de bolsa. “Por un lado, tendríamos pasaporte americano, que obviamente sería mucho mejor que necesitar 875 visas para poder entrar a Perú, pero por el otro perderíamos el poder de decidir libremente qué hacer con nuestro país, ¿sabes? Que en verdad nunca lo tuvimos, pero en un futuro tal vez podamos tenerlo, ¿no crees? No sé, es como si entre el chavismo o el estado 51 existiera una opción en el medio, una posibilidad que la gente no está viendo, algo así como… ser un país normal, tener una democracia sólida y un país donde un partido no quiera encarcelar y torturar a los otros partidos ¿no crees? Yo creo que podría ser posible. Pero bueno, ¿qué voy a saber yo? Ahorita me estoy tomando el peor ron que conseguí en la licorería, mejor escuchar a los expertos que viven de imponer unas narrativas que no sé si en verdad son sus opiniones o fue que le pagaron para decirlas”, explicó un contrariado pero sorprendentemente coherente Vargas, tras el lúcido momento que le causó el golpe de calor porque lleva más de ocho horas sin luz.