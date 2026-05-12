Joven cambia Corolla 2026 por álbum del mundial lleno

Un trueque digno de la ruta de seda se llevó a cabo esta mañana en la ruta Maracay – Cagua, donde el joven Edgardo Valencia intercambió su recién adquirido Corolla 2026 por un álbum Panini del Mundial 2026 completamente lleno, en perfectas condiciones y firmado por el mismísimo Adalberto Peñaranda.

Enviamos a nuestro pasante subpagado hasta la urbanización Brisas de las Colinas de los Jardines de Aragua, donde tomó las declaraciones de este genio del intercambio financiero: “Hermanito, todo el mundo sabe que estos álbumes se revaloriza demasiado con los años, ¿tu has visto cuánto vale uno lleno del mundial de Francia 98? Por ahí como unos $50, pero esperate que pasen otros 90 años para que tú veas que va a valer muchísimo más que cualquier Corolla, apartamento o riñón que quieras vender. Mi familia está toda alarmada diciéndome que bote la plata, pero es que de paso está firmado por Peñaranda y todo el mundo sabe que él nada más firma tetas y culos. O sea que automáticamente ya esto es un producto de colección para coleccionistas de alta gama, para verdaderos conocedores de la esférica que estoy seguro estarían dispuestos a dejar sus ahorros enteros por este álbum, si solo tuvieran dinero. Pero bueno, yo tengo paciencia, no pasa nada”, detalló Valencia, mientras nuestro pasante le preguntaba por qué el álbum estaba lleno de barajitas de Amor Es, Pokemón y recortes de la Vinotinto.