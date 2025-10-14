Joven se logra independizar compartiendo apartamento con 16 amigos

En Venezuela el que no se independiza es porque no quiere, así lo aseguró Augusto Arteaga, un joven de 21 años que logró irse de casa de sus padres alquilando un anexo junto a 16 amigos, cada uno con 3 trabajos y recibiendo remesas de familiares en el exterior.

Arteaga, ni corto ni perezoso, tomó la parte alta de una de las 8 literas del apartamento, desde la que dio declaraciones: “Yo quiero a mis viejos pero ya era hora de buscar mi propio camino, necesito la libertad e independencia que nos brinda este anexo de 30 metros cuadrados. Claro está que tiene sus compromisos, como la cola para bañarse que empieza a las 3 am, pero a veces para ahorrar agua y tiempo pasamos en grupos de tres pero cero vernos a los ojos, o también el mercado que sí es verdad que rinde más porque compramos al mayor pero por lo menos a mi que me toca el desayuno de los martes quedo con las manos entumecidas después de hacer 34 arepas. Igual la libertad no tiene precio, y yo estoy feliz con mis panas cada uno poniendo sus $300 dolaritos mensuales para vivir relajados relax”, concluyó Arteaga a quien se le incendian 3 routers wi-fi por semana porque se conectan demasiados teléfonos.