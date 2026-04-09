Tras año de pruebas y entrevistas de trabajo, joven firma contrato por tres meses

Luego de miles de pruebas, cientos de entrevistas de trabajo con decenas de oficinistas de recursos humanos e incontables reuniones laborales de lunes a viernes para comprobar “la sinergía con el equipo”, el joven Alejandro López finalmente aseguró un puesto de trabajo en Marketing Media Genius & Associates y Asociados firmando un contrato de tres meses.

Conversamos con López, un comunicador social con más de 20 años de experiencia buscando empleo, quien nos ofreció detalles sobre el eufórico momento que está viviendo: “Casi me da un infarto cuando pusieron el contrato sobre la mesa y vi que el trabajo venía hasta con sueldo incluído, ¿puedes creerlo? La verdad, yo estaba dispuesto a aceptar un cargo de esclavo con tal de quitar el ‘Open To Work’ en LinkedIn y dejar de dar pena públicamente. Lo más impresionante es que, a pesar de las 7.458.249 entrevistas virtuales y presenciales, el proceso fue rápido. Mi anterior intento duró aproximadamente 15 años entre entrevistas, reuniones y rituales de humillación pública frente a la secta sadista de recursos humanos, pero al final no me aceptaron porque ChatGPT detectó una coma mal puesta en el currículum”, detalló López, mientras estrenaba su carnet de la oficina, el cual combinaba perfecto con su grillete laboral.