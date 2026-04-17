Joven no sabe si le están haciendo ghosting o es que la chama no tiene luz

El joven Yendri Daniel Álvarez (23) atraviesa el mayor momento de incertidumbre de su vida, comparable únicamente al que vivieron los hogares del mundo cuando no sabían si Sheryl se quedaría con Víctor o con El Prieto. Y es que, a cuatro días de su último mensaje, aún no sabe si su novia maracucha decidió ghostearlo o simplemente se quedó sin luz.

Enviamos a nuestro pasante subpagado como polizón en un camión de chimó hasta la ciudad de Barquisimeto, donde tomó las declaraciones del preocupado guaro: “Naguará, chamo, yo no sé si será que ella se buscó a otro y me está ghosteando o se robaron los cables de la luz por allá por donde vive, o explotó un transformador, o le están haciendo racionamiento, o las tres al mismo tiempo como suele pasar. Pero coño, así serio y todo, ¿será que me cambió por el que se roba los cables?, sería buena coartada porque el bicho sale de trabajar con sus buenos cables encima y la va a buscar a su casa cuando no tiene luz y no le puedo andar escribiendo, ¿o será que me cambió por el señor de Corpoelec? Es que el uniforme nunca falla, te lo digo yo que trabajé como vigilante del Banco Digital de los Trabajadores y esas señoras me las tenía que quitar a sombrerazos”, reflexionó Álvarez mientras la ansiedad lo hacía sobrepensar que todos sus amigos lo odian en secreto por ser fanático del Real Madrid, y tiene razón.