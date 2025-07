El joven Mario Manuel Gustavino, conocido entre amigos y familiares como “el becerro mamagüevo aquel”, pagó una suscripción mensual de $20 a ChatGPT, el cual utilizó como terapia —a la que debería asistir de verdad— para convencerse a sí mismo de que realmente no es un mamagüevo, aunque todos saben que, en efecto, es tremendo mamagüevo.

Gustavino nos explicó que, durante sus largas sesiones de “terapia” con ChatGPT, la inteligencia artificial le confirmó que los mamagüevos eran, en realidad, todos los demás: “Bro, es que es lógico, ¿cómo voy a ser yo el problema? Y ChatGPT lo sabe, porque cuando medio insinuaba algo, simplemente le soltaba un insulto y dejaba la mariquera. Hablando claro, una vez intenté la terapia normal, pero el psicólogo chimbo ese quería dizque que hablara de mis sentimientos, ¿como si yo soy qué? Yo le pago para que me escuche y me dé la razón, no para que ande todo moralista ahí. Por eso ChatGPT es mejor, pues. O sea, ¿quién va a saber más: un gafo que se la tira de experto por estudiar cinco años en la universidad, o ChatGPT, que literalmente me dice todo lo que quiero escuchar exactamente como lo quiero escuchar? Ahí te la dejo”, afirmó el mamagüebo, ahora más convencido que nunca de ser una buena persona.