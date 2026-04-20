Comunista español explica que un insulto racista es igual o peor que torturar a miles de personas

Un hecho lamentable ocurrió en la concentración de la líder política y nobel de la paz María Corina Machado, luego de que el cantante Carlos Baute dijera el insulto racista “mona” a Delcy Rodríguez, dándole así una excusa al comunista español Paco García para justificar las torturas, desapariciones forzadas y presos políticos en Venezuela, asegurando que el insulto es igual o peor.

Luego de llenar el barrio de Lavapiés con fanfictions del Che Guevara, Maduro y Mark Ruffalo, Paco se dirigió a la concentración de venezolanos desde donde declaró: “Joder, macho, el Carlos Baute este no sabe cerrar la boca ni figurativa ni literalmente, ¿cómo va a decir ese insulto racista?, con razón en Venezuela los matan, torturan, encarcelan y empobrecen, y está totalmente justificado. Decir un insulto racista es lo mejor que pudo haber hecho, gracias a él ahora más jóvenes aprueban la izquierda porque un insulto racista es peor que los insultos homfóbicos, como el clásico Capriloca, los de Chávez maldiciendo judíos, los de Maduro diciendo que los migrantes solo se van a lavar pocetas, las miles de pruebas de torturas a personas y mascotas, las desapariciones, las incesantes violaciones de derechos humanos y otras cositas tontas que no se comparan a la maldad de un cantante que ni siquiera es político, este señor Baute no puede ser el presidente de Venezuela”, concluyó Paco antes de grafitear “fuera venecos” en la valla de Tío Pepe.