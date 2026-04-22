Chamo hace Looksmaxxing mascando chimó 6 veces al día para definir la mandíbula

El joven looksmaxxer venezolano Giancarlo Colmenares, quien comparte en redes sus técnicas, tips y consejos para ascender físicamente a través de Instagram, reveló a sus 37 seguidores que actualmente está mascando chimó entre 6 a 9 veces al día para ejercitar sus músculos maxilofaciales y alcanzar una mejor definición en su mandíbula.

Colmenares explicó a través de sus historias más detalles sobre esta técnica que denominó chimómaxxing: “¿Ustedes por qué creen que los abuelos nuestros tenían 70 hijos con 15 mujeres distintas? Porque hacían looksmaxxing del bueno, del agropecuario, a punta de chimó para tener esa mandíbula bien definida. Pero además de eso también estoy aplicandome religiosamente mis inyecciones de Maseca en cara para tener unos pómulos de acero, y por supuesto, no pueden faltar los suplementos de popper con proteína añadita para alcanzar el cuerpo musculoso e idealmente tonificado al que todos los looksmaxxers aspiramos, el de un indigente piedrero”, detalló Colmenares, a quien toda su familia se refiere como “el metrosexual”.