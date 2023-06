TVes adquiere los derechos de transmisión de malabarista de semáforo

La televisora del estado TVes apuesta al país invirtiendo en contenidos de calidad que motiven a el consumo de producciones nacionales, es por ello que han adquirido por 13 millones de bolívares fuertes en efectivo, los derechos para transmitir el 80% de los malabares de el señor Herclides Barrios, un cirquista maracucho que tiene espectáculos por varios semáforos de la ciudad.

Marlene de Andrade, presidenta del canal, habló de las nuevas producciones de TVes en un live de Instagram porque los 2 camarógrafos del canal estaban ocupados repartiendo delivery en ese momento: “Que NBC, Fox y Netflix se amarren los cinturones, porque en TVes vamos con todo, ya tenemos los derechos de los malabares con naranjas de Herclides, otro de un chamito que hace trucos con gasolina pero no la prende, solo la huele, y estamos preparando una secuela de La Mujer de Judas pero adaptada a otro apóstol: El Marido de Tomás, protagonizada por un sobrino buenmozo de una amiga. Pero eso no es todo, también nos pasaremos la propiedad intelectual por el forro para producir nuestro propio universo de Spider-man: no hay camino a Nueva Casarapa”, culminó la presidenta del canal antes de preguntarle a su secretaria qué era un balance de blancos y si eso era algo racista.