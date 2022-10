Experto en marketing digital estalla las redes sociales con 35 likes en su foto

Joel Manzano es un caraqueño que se dedica a criticar las estrategias de marketing digital 2.0 full HD de otros. Hoy Joel reventó las redes sociales luego de subir un post donde aparece tomando café mientras ve por la ventana de su monoambiente en Chacao; esta publicación logró la exorbitante suma de 35 likes, de los cuales 32 no eran de ninguna de sus cuentas alternas.

El Chamán del Snapchat, como nos obligó Joel a llamarlo, convocó una rueda de prensa a la que solo asistió nuestro pasante y 2 estudiantes de Comunicación Social, probablemente todos atraídos por el refrigerio: “Los llamé a este meeting para aclarar algunas dudas sobre mi última publicación, porque ha dado mucho de qué hablar, y ya saben, que esas 35 personas hablen de mí no me molesta; que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen. Nosotros los gurúes estamos acostumbrados a eso. Ahora bien, las especulaciones son ciertas: se vienen grandes proyectos en el mundo del social networking lan ethernet megabyte, proyectos que no habría hecho yo solo sin la ayuda de mi equipo multidisciplinario, como llamo yo a los 2 sobrinos que mi hermana me dejó cuidando. Esos 35 likes son la muestra de que con trabajo duro, spanglish y publicidades por intercambio se puede sacar un país adelante. Y a los envidiosos solo puedo decirles que hagan como yo: trabajen” sentenció Joel desde su sofá, antes de hacer la transferencia por los seguidores comprados.