EUn estudio en conjunto entre La Casa Blanca, la Universidad de Cambridge y la FIFA determinó recientemente que este chamo que corre maratones es aproximadamente 30% mejor que tú, y qué deberías sentirte avergonzado.



Gianni Infantino, presidente de la FIFA, dio a conocer los hechos en una rueda de prensa para desviar una pregunta sobre corrupción: “Lo importante aquí no es de dónde vienen o a dónde va el dinero de la federación, sino que este joven de acá, Mateo Ferreño de la ciudad de Caracas, es mucho mejor persona que quien está leyendo este artículo por el simple hecho de que él si se para a las 5 de la mañana un domingo a correr. Y en verdad no me interesa si eres doctor, veterinario o el inventor de la energía 100% limpia y sostenible porque igual no puedes hacer ni un 10k. En cambio, Mateo sí y tiene unas batatotas súper envidiables que tú nunca tendrás porque eres flojo, feo y pobre, no como Mateo que sí es buena persona porque corre que jode, es tan bueno que le deberían pagar por correr en vez de cobrarle. ¿Ya vieron las 500 fotos corriendo que subió esta mañana?, ese tipo es tan arrecho que debería subir más por si acaso no les quedó claro que él es mejor que todos” concluyó Infantino antes de inaugurar una liga de fútbol en Corea del Norte.dos en el perfil de Instagram OswaldoNews24TicTac: “Es muy triste, pero lamentablemente nos vimos obligados a cancelar todo por motivos de seguridad nacional. Teníamos los buques, los portaviones, los aviones, helicópteros y hasta un megazord desplegado para llevar a cabo el plan, pero este señor lo arruinó todo publicando nuestro plan en X para recibir 30 me gustas. Debo admitir, realmente nosotros le dimos toda esa información confidencial, junto a cientos de periodistas venezolanos en Miami, pero era sólo para que montaran algunos emojis de fueguito en las historias o publicaran tweets diciendo ‘tic, tac’, ¿sí me entienden? Jamás pensé que abusarían de la confianza de tal manera. Bueno, fue divertido mientras duró, pero hasta aquí llegó la operación en el caribe”, afirmó Hegseth entre lágrimas, dándose cuenta que no podría explotar más peñeros como si fuera Call of Duty.