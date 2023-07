Papá comete 47 tipos diferentes de abuso psicológico mientras enseña a manejar a su hijo

En un pequeño pueblo de Venezuela llamado Caracas, el joven Emilio Sánchez de 18 años, fue víctima de diversos abusos psicológicos a los que lo sometió su padre, Emiliano Sánchez, durante una clase de manejo de tan solo 12 minutos, la cual no solo le enseñó a Emilio a poner las luces de cruce, porque también aprendió 103 sinónimos de la palabra “imbécil”.

Mientras el rapero Residente ayudaba a Emiliano a escribirle una tiradera a su hijo, el padre relataba los hechos: “Yo quiero mucho a Emilio y no quiero que le pase nada en la vía, por eso me vi obligado a insultarlo en 5 idiomas distintos, recordarle que nadie lo va a querer jamás, amenazarlo con cambiarle la línea a Movilnet y amarrarme el cinturón al cuello para crear tensión. Suena un poco exagerado, pero mejor que yo lo traumatice de por vida a que venga un mototaxi a tumbarle el retrovisor, ¿saben cuánto está costando un retrovisor de esos? No más de lo que voy a tener que pagar en amortiguadores si el cabeza de güevo de mi hijo sigue cayendo en huecos por andar agüevoniado en la carretera. Sin embargo, creo que mis métodos de enseñanza no han sido lo suficientemente pedagógicos, es por ello que ideé un sistema para que aprenda de una buena vez, y es que en la próxima sesión de manejo voy a leerle todas las conversaciones de su whatsapp, una por cada vez que me haga arrechar”, aseguró el señor Emiliano antes de recibir una orden de captura de la interpol por ser el primer hombre en cometer más de 13 crímenes de lesa humanidad en menos de 12 minutos.