Joven que pagó motel con Cashea se prepara para pagar pañales con Cashea

El error más grave de Jesús Colmenares (23) fue desconocer que los créditos son como el falo, pues tener uno grande conlleva una gran responsabilidad. Ahora, tras haber tomado la decisión de pagar dos horas en el motel a 36 cuotas con Cashea, se verá obligado a comprar pañales, fórmula y mantener a una mujer a punta de crédito durante el resto de su vida por un placer que solo duró tres minutos.

Desahogándose ante los medios de comunicación, Colmenares admitió no pensarlo mucho ya que su crédito realmente era tamaño promedio: “Yo sé que tengo que asumir mi peo, pero yo lo único que hice fue aprovechar que el hotel me permitió pagar la Suite Acarigua Exotic VIP con jacuzzi y potro con cuero de cabra utilizando Cashea, ¿ustedes no habrían hecho lo mismo teniendo ese crédito parao en los pantalones? Ahora todos me quieren echar la culpa a mí, el más guebón, pero el verdadero problema en este país es la falta de anticonceptivos a crédito, ¿saben? Una opción para poder pagar los condones sabor a guayaba por cuotas, pues. Hoy por hoy los jóvenes tenemos que fajarnos ahorrando por siete meses para comprarse un pantalón de segunda mano manchado de chimó, y enfermarse significa dejar en la quiebra a las próximas tres generaciones de tu familia, entonces díganme ustedes, con esta situación económica ¿quién coño puede planificar financieramente una cogida? Imposible hermano. Más bien agradezcan que por lo menos fui a un motel y no a los baños del Sambil”, afirmó Colmenares, quien comenzó a experimentar con condones hechos a base de mango.