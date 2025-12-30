Familia se rota los estrenos del 24 para tener estrenos el 31

Una familia de Cabimas fue protagonista de este hecho peculiar previo a la última noche del 2025, cuando se dieron cuenta de que el dólar, los altos precios del pan de jamón y las 34 botellas de ron compradas por el papá se interpondrían en sus posibilidades de volver a estrenar una buena “pintica” para este 31 de diciembre. Por lo que se vieron obligados a rotarse, entre toda la familia Romero, los estrenos de la cena del 24.

“No es por nada, pero hoy voy a vestirme candela”, es lo que decía el estado de WhatsApp que subió Alejandro Romero, el hijo mayor, tras darse cuenta de que en la repartición de estrenos para el fin de año le había tocado el pantalón de la Milicia Bolivariana del abuelo y una franela desteñida del Zulia FC, dándole a su “outfit” un estilo bloke core vintage streetwear baggy y otras palabras en inglés que le aparecieron en el buscador de TikTok; mientras que la madre, la hija y el abuelo tuvieron que compartir una camisa de cuadros XXXXXL con manchas frescas de guiso de hallaca que el papá consiguió en los descuentos de Black Friday.

No pudimos obtener declaraciones del padre, Hermógenes Romero, debido a que se encontraba en huelga por, según él, la distribución injusta y poco equitativa de los estrenos al ver que le tocó darle la bienvenida al 2026 usando el collar nuevo del poodle de la familia, combinado con una franela talla S de K-Pop Demon Hunters y una gorra de Chamba Juvenil de su hija Natalia.