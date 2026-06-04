Crisis económica y fallas de servicios básicos posicionan a Venezuela como el mejor país del mundo para pasar arrecheras

La patria de Bolívar, Chávez y Cheverito se ha convertido este mes en el mejor país del mundo para pasar arrecheras gracias a la fuerte pelazón de bolas, las constantes fallas de servicios básicos y el abundante malandreo impulsado por el gobierno de Delcy Rodríguez.

En el marco de una protesta en Cabimas porque les bajaron el horario de luz de 15 minutos diarios a 2 minutos diarios según terminal de cédula, el presidente de la sede de la revista Forbes Cabimas anunció el galardón: “Vergación, mi alma, este país no aguanta un racionamiento más, falta es que nos racionen el oxígeno también. De verdad que Venezuela es el país más arrecho para pasar arrecheras, no hay ni un solo sitio en el mundo que nos gane en eso, por eso que llegan personas de todos lados a disfrutar sus buenas arrecheras cuando los joden con las tasas de cambio y tienen que aprovechar el agua de la lluvia para cepillarse y bajar las pocetas, ¡qué arrecho!”, concluyó Chirinos, antes de pasar una arrechera porque le robaron el teléfono.