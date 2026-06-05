Por cierre del Helicoide, dejarán que funcionarios se lleven presos políticos a casa para hacer teletrabajo.

En un esfuerzo por modernizar el sistema de justicia y cerrar su alineación con los intereses de los Estados Unidos, la presidenta Delcy Rodríguez, anunció el cierre del mayor centro de reclusión y torturas de Latinoamérica, El Helicoide, y permitirá a los funcionarios del SEBIN llevarse a los presos políticos a sus respectivas casas para hacer home office.



En rueda de prensa, Delcy Rodríguez, presidenta encargada y cosplayer de E.T. aseguró: “Convertiremos El Helicoide en un lugar de paz. Pondremos tiendas, una feria, incluso uno de esos lugares con trampolines para que los niños jueguen. Mientras tanto, nuestros funcionarios, que trabajan arduamente todos los días en un lugar tan mala vibra como ese, tendrán la oportunidad de llevarse al preso político de su elección a casa y desde allí hacer todo lo que hacían en el antiguo centro de reclusión. Nuestros héroes, los sebines, no tendrán gastos adicionales por esto. Por ejemplo, no tendrán que acondicionar su vivienda, la temperatura de un techo de zinc en El Valle es perfecta para eso; no gastarán en comida para los reclusos, ya que no les darán, e incluso, si así lo requieren, podemos instalar tuberías para que amarren a su preso”, concluyó Rodríguez mientras añadía lágrimas de foca bebé en su carrito de Amazon.