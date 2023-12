Abuela que esperaba pasar la tercera edad descansando pasa todo diciembre haciendo hallacas

Caracas.- Margarita Chacón, una abuela que soñaba con disfrutar de su jubilación en paz y tranquilidad se vio obligada a pasar todo el mes de diciembre haciendo hallacas para su numerosa familia, que no le agradeció ni le ayudó en nada, solo se le criticaron su sazón.

Chacón, de 68 años, contó su triste historia a nuestro equipo de reporteros, que la encontró en la cocina de su casa, rodeada de hojas de plátano, masa, guiso, aceitunas y alcaparra. «Yo pensaba que cuando me jubilara iba a poder viajar, leer, ver televisión, hacer yoga, lo que fuera. Pero no, resulta que tengo que hacer hallacas para todos estos malagradecidos que ni siquiera me llaman durante el año. Y encima, se quejan de que si les falta carne, de que si les sobra pasita, o que si las aceitunas tienen huesito. ¡Qué falta de respeto!», dijo la abuela, mientras se secaba el sudor de la frente con un trapo.

La sexagenaria confesó que lo único que le da fuerzas para seguir adelante es el amor que siente por sus hijos, nietos y bisnietos, y la esperanza de que algún día le reconozcan su esfuerzo y le den las gracias. «Yo sé que ellos me quieren, aunque no lo demuestren. Tal vez algún día me sorprendan con un regalo, o con un abrazo, o con una visita. O tal vez me dejen descansar un rato, y se pongan a hacer las hallacas los malparidos esos».