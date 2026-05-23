El Departamento de Estado de los Estados Unidos inició este sábado un despliegue táctico de “facial dickrubbing” o “miembrofrotamiento facial” sobre suelo venezolano. El mismo tiene como objetivo estratégico reafirmar el poder sobre la toma de decisiones del gobierno chavista, en una maniobra que los especialistas bélicos catalogan formalmente como “bitchmaking”.

Danny Sarcs, experto en tácticas bélicas y veterano de la guerra de los sexos, explicó este movimiento de Estados Unidos a través de sus redes sociales: “El ejercicio es simple: entrar a la casa del chavismo, abrir la nevera, beber directo de la jarra y volverla a meter vacía, también poner los pies en los muebles, pasarse el cepillo de dientes por las nalgas, usar el jabón de la cara para enjabonarse las partes íntimas y darles nalgadas a sus esposas y sus esposos. Uno de los soldados más creativos cambió la clave del Wi-Fi del hogar por ‘FUCKMADURO69’. Igual el gobierno venezolano no tiene nada de qué asustarse, fue solo un simulacro”, concluyó el comunicado firmado por el general Sarcs, seguido de un “If you read this, you’re gay”.