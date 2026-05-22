Periodista desafía a la dictadura reportando una noticia

Parece que han llegado a su fin años de silencio, censura y una televisión nacional con la misma relevancia que un restaurante de ensaladas en Maracaibo. Y es que el periodista Arnoldo Comunica ha desafiado la maquinaria opresora del régimen chavista atreviéndose a dar una noticia.

Por la señal de un medio comunicación que entiende su lugar en el país y no teme a alzar la voz contra la opresión, @ArnoldoTVbatacazosInformativos en Instagram, el periodista anunció: “Lamentablemente nos encontramos en las inmediaciones de La California, en la ciudad de Caracas, para revelar las verdades que los chavistas no quieren que sepas. En esta avenida hay un hueco en el asfalto con más de 5 años sin ser reparado, pero no puedo comentar mucho más porque me tienen vigilado, ustedes saben que desde adentro no se puede hablar mucho. Lo único que voy a agregar es que si esta situación sigue así se puede agravar el asunto y romper alguna tubería de vital líquido, de fluido eléctrico o peor aún, de linfa cibernética, o sea, internet” concluyó Arnoldo antes de ser abatido por un francotirador de la unidad anti noticias de la Policía Nacional Boletica (PNB).