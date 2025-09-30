Colegio de Médicos expulsa a doctor que llegó puntual a la consulta

El Colegio de Médicos de Barquisimeto destituyó esta mañana al doctor Juan David Plaza, otorrinolaringólogo, quien violó flagrantemente su juramento hipocrático al llegar perfectamente puntual a la consulta, atendiendo a sus pacientes a la hora prevista.

Oswaldo Orozco Oropeza, presidente de la organización, aprovechó que tenía varios pacientes esperando en la sala de espera de su consultorio para dirigirse ante los medios: “Lo que el supuesto doctor Plaza hizo no es sólo un claro irrespeto a la profesión, sino también un irrespeto a todos sus colegas que hacen un esfuerzo sobrehumano cada mañana por apagar las alarmas, conducir por las avenidas con más tráfico y pedirle a la secretaria que agende todas las citas lo más temprano posible. Esperar en el consultorio es una parte crucial de nuestra profesión, porque así filtramos a los hipocondríacos que sólo quieren venir a perder el tiempo, así como a los que fallecen esperando porque igual iban a estirar la pata. El señor Plaza tendrá derecho a una evaluación restitutiva dentro de 6 meses, la cuál reprobará inmediatamente si llega temprano”, explicó el Dr. Orozco, mientras atendía su primer paciente del día a las 4 de la tarde.