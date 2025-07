Joven aprovecha cobertura de Yummy para ir hasta la Gran Sabana

El caraqueño Simón Pérez de 24 años no para de llevar todo al extremo, como la vez que postergó el cambio de aceite de su auto por 50 mil kilómetros y se quedó a pie. Pero esta vez lo hizo de forma positiva y aprovechó la cobertura de Yummy Rides y los viajes viajes con pago en cuotas sin interés para conocer la Gran Sabana.

Desde la cima del Salto Ángel, Pérez contaba a sus seguidores cómo cumplió sus sueños con tan solo 900 bolívares y una maleta llena de panes canilla: “Resulta que Yummy tiene mucha más cobertura de lo que pensaba, así que un día me compré 14 kilos de pan para el camino, abrí la aplicación y pedí un Yummy con Cashea hasta acá. En este viaje transformador de autodescubrimiento me di cuenta que la naturaleza es hermosa, casi tanto como no necesitar un carro porque con Yummy resuelvo cualquier viaje, y como estoy en el Yummy Club, hasta me ahorro una platica que me sirve para pedir el servicio de regreso, que creo que va a ser ya mismo porque me avisaron en el grupo del condominio que dejé la llave del agua abierta en la casa” concluyó Pérez antes de devolverse rápidamente a Caracas en una Yummy curiara.