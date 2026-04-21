FMI afirma que arreglar la economía tomará entre unos 300 y 500 años

El Fondo Multimillonario Interplanetario (FMI), sorprendió esta mañana con fuertes declaraciones afirmando que Venezuela —El país, no tu prima maracucha nacida en Houston— tardará por lo menos 300 años en recuperarse económicamente si empieza hoy mismo a tomar medidas y deja de gastar todo lo que ingresa al país en camionetas Toyota.

El mismísimo presidente, CEO y community manager del FMI, Mr. Ricky Ricón, dió la noticia tras breves análisis de la economía de la nación: “Al igual que las rodillas de Juan Barreto, Venezuela ahorita está en una situación delicada, ¿cómo es posible que una mantequilla esté en diez dólares en un bodegón?, así no se puede progresar. Yo quería invertir en una venta de trajes de baño en el Merpoeste pero con la constante matraca de Fospuca, la alcaldía y no se cuanto más funcionario pendiente de su parte del pastel nos tienen con el agua hasta el cuello, la tanga con encaje la iba a terminar vendiendo en mil dólares para ganar alguito. Haciendo los análisis con mi equipo concluímos que si mañana mismo Venezuela empieza a exportar algo más que petróleo, ron y prepagos de repente en unos 300 o 500 años ya se recupera, pero por los momentos es imposible que un país ingrese dólares si no vende un coñísimo de su madre”, exclamó el distinguido economista antes de negarle un préstamo de 500 millones de dólares a Jorge Rodríguez para sembrar tres chaguaramos en la Asamblea Nacional.