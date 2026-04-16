Delcy desmonta estatua de Chávez de chocolate que inauguró Maduro

Esta mañana se pudo observar a decenas de camiones salir del Palacio de Miraflores cargados con cuadros de Chávez y Fidel, cajas de bóxers con los ojos de Chávez y diez toneladas de Funko Pops. Esto luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez ordenáse retirar toda la parafernalia chavista de la sede del gobierno, incluyendo una estatua de Chávez de chocolate de cuatro metros que Maduro inauguró en diciembre.

Aunque esta orden no ha sido emitida públicamente, la situación es más que evidente bajo la mirada de cualquier ciudadano que consuma VTV, como el señor Oswaldo Carreño, quien nos comentó: “Compadre, yo estaba haciendo unas diligencias por acá y vi ese poco de camiones salir cargados con tanta basura chavista… Hasta una estatua de Chávez de chocolate gigante que sacaron, tenía los ojos de Ferrero Rocher y los dedos de morcilla. Según escuché los rumores, la estatua lloraba Choconut cada vez que había protestas, pero no sé, así me dijeron. En fin, la verdad es que esos gringos sí que los pusieron a limpiar, ¿no que no? Yo conté por ahí dieciocho camiones cargados que salieron con el nuevo juguete sin estrenar de Super Verruga, que iba a ser el nuevo secuaz de Super Bigote. Por suerte se llevaron a ese coño e’ madre el 3 de enero y no le dio tiempo de estrenarlo”, detalló Carreño, mientras aprovechaba de robarse una caja de boxers con los ojos de Chávez porque todos los suyos ya estaban llenos de huecos.