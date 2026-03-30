Precios de estacionamientos obligan a señor a meterse su carro por el culo

La crisis económica cobró otra víctima hoy en la ciudad de Caracas: el recto del señor Antonio Chirinos, quien tras no poder ir a ningún estacionamiento de la ciudad porque los precios oscilan entre cinco y sopotocientos dólares, no tuvo más opción que meterse su automóvil por el culo para disfrutar del centro comercial San Tamanbil, en Chacao.

Luego de arrepentirse por ponerle un mataburro a su Terios año 2007, el señor Antonio comentó ante la prensa: “Oye, vale, esos precios de los estacionamientos están por los cielos. Si estacionaba se me descuadraba el presupuesto y preferí descuadrarme otra cosa, como quien dice. Yo no soy de andarme quejando, así que agarre mi camioneta y me la metí por el fundillo, tal y como me recomendaron los dueños del establecimiento. Sí es verdad que me duele un poco, sobre todo por los accesorios que le puse, pero con aceite semisintético 15w40 y paciencia nada es imposible. ¿Qué otra opción tenía?, yo vengo de San Antonio y no me puedo lanzar un viaje de una semana en camionetica para Caracas, hay que encontrar un equilibrio y vivir preso en el apartamento tampoco es opción” aseguró Chirinos antes de que Brazzers le ofreciera un contrato millonario.