Asamblea Nacional aprueba por unanimidad lo que sea que redactó Marco Rubio hace 15 minutos

En una histórica sesión que consolida la unión entre la Revolución Bolivariana y el imperialismo salvaje, la Asamblea Nacional venezolana aprobó este martes por unanimidad un mensaje de WhatsApp que el Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, redactó hace apenas quince minutos desde su celular.

Las peticiones, celebradas de pie por la bancada oficialista, se pueden encontrar en el mensaje enviado al presidente de la AN, Jorge Rodríguez: “Mientras hacía el dibujo del Captain America dándole nalgadas a Súper Bigote que te envié, I was thinking: ‘El sector eléctrico de Venezuela debe ser privatizado’. Igual el agua. Also, me gustarían dos entradas para Rawayana cuando vengan a D.C., my wife would love that. Sería very funny que Capriles me envíe todos los días un video diciendo ‘Coño, qué mangüangüa’, I love that meme. Si lo hace de rodillas, funnier; la CIA dice que le encanta estar de rodillas. George, ¿podrías ayudarme con eso, please? By the way, marico el que lo lea. LOL”, concluyó el mensaje recibido por Rodríguez, quien admitió no haber leído ni una sola línea del texto pero asumió que, si viene firmado por el ala más recalcitrante del Partido Republicano, debe ser lo mejor para preservar el legado de Chávez.