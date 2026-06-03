Sony presentó esta semana God of War: Laufey, la nueva entrada en la saga que dejará de lado a Kratos y la mitología nórdica para presentar una historia protagonizada por Faye, la madre de Atreus Coromoto, mientras despierta en el Everywhen y debe luchar contra deidades de nuevas mitologías como Ismael el Santo Malandro, Elegguá y Maradona, el Dios del fútbol.

El director creativo de Santa Mónica Studio y responsable de escanear los pies de todas las actrices, Cory Bang, explicó que este nuevo enfoque les permite explorar una infinidad de posibilidades nuevas: “Ya no estamos limitados estrictamente a las deidades de la mitología griega o nórdica, sino que podemos explorar batallas contra contra Obatalá y San Pedro al mismo tiempo. No quiero spoilear nada, pero hay una secuencia donde tienes que batallar contra Ismaelito el Santo Malandro mientras recibe ayuda de José Gregorio Hernandez para curar sus heridas en medio de la pelea, y de repente aparece María Lionza sobre una danta mística para ayudarte. También nos permitió innovar en la compañía Faye, nuestra protagonista, quien será guiada a través de la aventura por un cubo de gelatina royal que habla con la voz de Edgar Ramírez”, explicó Bang, quien confirmó que el juego será 100% jugables en Canamitias siempre y cuando tengas un extintor cerca.