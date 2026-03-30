Junta de condominio declara ascensor como parque nacional para que vecinos dejen de cagarse en él

La junta directiva de la residencia Torre San Guaicaipuro III, en Caricuao, logró completar con éxito el proceso legal para declarar el ascensor del edificio como parque nacional, con el objetivo de que los vecinos, perros, gatos, invitados y vigilantes dejen de irrespetar las instalaciones del edificio ensuciando con sus heces.

Maigualida López, presidenta autoproclamada del condominio, dejó de pelear por el grupo de Whatsapp para explicar la situación: “Ya van más de cinco veces esta semana que me consigo con sorpresitas en el ascensor, es por eso que tomé la decisión de pedirle asesoría a la amante de mi esposo que trabaja en INPARQUES para ver si era posible declarar ese espacio como parque nacional, ya que por tantas cochinadas que se han acumulado ahí con el paso del tiempo hasta se formó un ecosistema con nuevas especies que también tienen derecho a ser protegidas. Ya está bueno de estas faltas de respeto con mi edificio, la próxima semana voy a clausurar también el uso de las escaleras y del portón principal para todos menos yo. El único detalle es que como ahora es parque nacional siempre tengo unos enchufados armando raves en el ascensor, pero ya lo solucionaremos”, finalizó la iracunda señora Maigualida mientras ponía imágenes de semana santa hechas con IA en sus estados de Whatsapp y Bumble.