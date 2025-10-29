El máximo líder del chavismo y administrador del grupo de fans de Maelo Ruíz en Facebook, Nicolás Maduro, rechazó la llegada del buque USS Gravely a Trinidad y Tobago, ordenando retirar de manera inmediata a los embajadores venezolanos en la isla de Trinidad como en la de Tobago también.

“Aquí no vamos a tener ningún tipo de relación con lacayos del imperialismo fascista, invasionista y charliekircista”, denunció Maduro, ante la cámara del Vtelca de VTV. “He firmado, aprobado, certificado y convulsionado que nuestros embajadores se larguen ¡de one! Si los señores de Trinidad y los de Tobago quieren recibir con brazos abiertos el USS Greivis (sic), nosotros nos colocaremos en modo alerta máxima ante sus decisiones violentas, ¿verdac? Ya le ordené al señor encargado de PDVSA, que no me se su nombre porque igual lo vamos a meter preso en unos meses, que empiece a tomar Festal porque el suministro de gas queda totalmente cancelado y transmutado, ¡se acabo! ¡Finish him! ¡Fatality! ¿Me escucharon, señores de Trinidad y de Tobago? ¡El que se mete con Venezuela se seca!”, afirmó firmemente el mandatario nacional, mientras se enteraba que Danny y Ocean son una sóla persona.