La presidenta encargada y al parecer eterna de Venezuela, Delcy Rodríguez, convocó una movilización a nivel nacional para demostrar el profundo rechazo del pueblo venezolano ante el atentado perpetrado en contra de la integridad del presidente estadounidense Donald J. Trump, y para pedir por su salud, larga vida y éxito en todo lo que el mandatario se proponga.

Directamente desde la autopista Gran Catire Donald Trump Jefe de Jefes en la ciudad de Caracas, la presidenta encargada Delcy Rodríguez declaró ante una multitud que condenaba el feroz ataque recibido por su homólogo anaranjado: “El pueblo bolivariano y marcorubista de Venezuela está aquí congregado, unido, rodilla en tierra para exigir que Hands Off Donald Trump! Aquí se lo decimos muy claro a la izquierda estadounidense, el que se mete con el catire, ¡se seca! Quedaron advertidos y avisados, ya pusimos a la orden a la poderosa Milicia Boliviana para usar sus extraordinarias habilidades de chimó-tsu y ron-drin king para defender a la persona responsable de frenar al estúpido que gobernaba Venezuela”, detalló Rodríguez, mientras ordenaba que el PSUV cambiara su color de rojo a azul.