Chavista comienza a sospechar de que Delcy no sea tan chavista como dice

La señora Omaira Oropeza, presidenta del Consejo Comunal de la parroquia Nuestra Virgen del Tepuy del Valle del Turpial y Sargenta Mayor 2da de la Milicia Nacional Jalaboliana, se atrevió a sospechar públicamente por primera vez esta mañana que Delcy Rodríguez —muy probablemente— no sea realmente tan chavista como dice serlo.

“Es que uno no quiere pensar mal, chico, pero ahí está nuestra presidenta encargada inaugurando Mar-A-Lago 2 en Acarigua para cuando venga a visitar el catire”, expresó preocupada la señora Oropeza. “Mientras tanto, ni se acuerda de nuestro presidente obrero, que fue brutalmente secuestrado por el imperialismo y lo deben estar torturando en esa cárcel por allá en los bruklines (sic), ¿ah? tratándolo como escualido en el Helicoide, chico. Yo creo que esa Delcy es más bien un títere de esos gringos. Fíjate algo bien preocupante es que las bolas Clap ahora están llegando con esos alimentos supreprocesados del imperio, en vez de los gorgojos orgánicos a los que estamos acostumbrados. Y no, uno no quiere pensar mal pero esa Delcy anda es puro brazalete de amistad con el catire y puro organizando raves en la embajada Americana”, detalló Oropeza, con lágrimas en los ojos y cachapas en las axilas.